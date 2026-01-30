Vide grenier Vergt-de-Biron

Vide grenier

Bourg Vergt-de-Biron Dordogne

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Organisé par le comité des fêtes.

Prix de la place 2 euros/m. Intérieur ou extérieur.

Buvette et restauration rapide sur place.

Les enfants sont invités à participer à la vente (livres, jouets, etc.). Pour eux, la place est gratuite. .

Bourg Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19

