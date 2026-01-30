Vide grenier Vergt-de-Biron
Vide grenier Vergt-de-Biron dimanche 22 février 2026.
Vide grenier
Bourg Vergt-de-Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Organisé par le comité des fêtes.
Prix de la place 2 euros/m. Intérieur ou extérieur.
Buvette et restauration rapide sur place.
Les enfants sont invités à participer à la vente (livres, jouets, etc.). Pour eux, la place est gratuite. .
Bourg Vergt-de-Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 92 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Vergt-de-Biron a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides