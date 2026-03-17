Vide grenier Ecole du Moussel Vernon
Vide grenier Ecole du Moussel Vernon samedi 4 avril 2026.
Vide grenier
Ecole du Moussel 28 rue du Moussel Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 08:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le printemps est là, l’heure du grand ménage a sonné ! L’association RPE du Moussel vous invite à son grand vide-grenier annuel le samedi 4 avril 2026.
Venez déambuler dans la cour de l’école pour dénicher des pépites, des vêtements, des livres ou de la décoration, tout en soutenant les projets de l’école !
Informations Pratiques
Date Samedi 4 avril 2026.
Horaires De 08h00 à 17h00.
Sur place Restauration et buvette prévues pour une pause gourmande. .
Ecole du Moussel 28 rue du Moussel Vernon 27200 Eure Normandie rpemoussel@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Vernon a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération