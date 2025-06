Vide grenier – Veules-les-Roses 7 septembre 2025 09:00

Vide grenier dans les rues du village.

9h-18h, dans les rues principales du village.

Gratuit

Exclusivement réservé aux particuliers. Réservation obligatoire au 06 30 88 48 28 des emplacements. .

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 7 80 08 66 89 direction.ttv@gmail.com

English : Vide grenier

Flea market in the village streets.

9am-6pm, in the main streets of the village.

Free

Reserved exclusively for private individuals. Places must be reserved by calling 06 30 88 48 28.

German :

Flohmarkt in den Straßen des Dorfes.

9h-18h, in den Hauptstraßen des Dorfes.

Kostenlos

Ausschließlich für Privatpersonen reserviert. Reservierung der Stellplätze unter 06 30 88 48 28 erforderlich.

Italiano :

Mercato delle pulci nelle strade del villaggio.

dalle 9.00 alle 18.00, nelle vie principali del villaggio.

Gratuito

Esclusivamente per i privati. I posti devono essere prenotati chiamando il numero 06 30 88 48 28.

Espanol :

Mercadillo en las calles del pueblo.

de 9.00 a 18.00 horas, en las principales calles del pueblo.

Gratis

Exclusivo para particulares. Las plazas deben reservarse llamando al 06 30 88 48 28.

