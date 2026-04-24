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Vide-grenier Vézac

Vide-grenier Vézac

Vide-grenier Vézac vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Stade de Vézac

Ville : 24220 Vézac

Département : Dordogne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vézac

Vide-grenier

Stade de Vézac Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Vide grenier organisée par l’Amicale Laïque de Vézac.

Buvette et restauration sur place.   .

Stade de Vézac Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 82 83 19  amicalelaiquedevezac@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Vézac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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