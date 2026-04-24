Vézac

Vide-grenier

Stade de Vézac Vézac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vide grenier organisée par l’Amicale Laïque de Vézac.

Buvette et restauration sur place. .

Stade de Vézac Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 82 83 19 amicalelaiquedevezac@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Vézac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir