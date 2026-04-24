Vide-grenier Vézac
Vide-grenier Vézac vendredi 8 mai 2026.
Vézac
Vide-grenier
Stade de Vézac Vézac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vide grenier organisée par l’Amicale Laïque de Vézac.
Buvette et restauration sur place. .
Stade de Vézac Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 82 83 19 amicalelaiquedevezac@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Vézac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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