Vide-Grenier

Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Emplacement exposant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Faites le tri, videz vos placards et offrez une seconde vie à vos objets !

Une sortie pour toute la famille !

Venez flâner, chiner et dénicher des trouvailles uniques tout en profitant d’un cadre historique et d’une ambiance conviviale !

Que vous soyez exposant ou visiteur, ne manquez pas cet événement !

Réservez votre emplacement de 3×3 mètres au plus vite !



Restauration rapide sur place pour une journée agréable et gourmande.

De 9h à 17h, au pied de la Tour 5 .

Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sort out, clear out your cupboards and give your objects a second life!

L’événement Vide-Grenier Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)