Vide-Grenier Viala-du-Pas-de-Jaux
Vide-Grenier Viala-du-Pas-de-Jaux dimanche 12 avril 2026.
Vide-Grenier
Viala-du-Pas-de-Jaux Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Emplacement exposant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Faites le tri, videz vos placards et offrez une seconde vie à vos objets !
Une sortie pour toute la famille !
Venez flâner, chiner et dénicher des trouvailles uniques tout en profitant d’un cadre historique et d’une ambiance conviviale !
Que vous soyez exposant ou visiteur, ne manquez pas cet événement !
Réservez votre emplacement de 3×3 mètres au plus vite !
Restauration rapide sur place pour une journée agréable et gourmande.
De 9h à 17h, au pied de la Tour 5 .
Viala-du-Pas-de-Jaux 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 91 89 latourduviala@templiers-larzac.com
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English :
Sort out, clear out your cupboards and give your objects a second life!
L’événement Vide-Grenier Viala-du-Pas-de-Jaux a été mis à jour le 2026-03-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)