Vide grenier Vibrac

Vide grenier Vibrac dimanche 20 juillet 2025.

Vide grenier

Vibrac Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le mètre linéaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 07:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Au profit de l’association piscine de la Pimperade

.

Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 62 25 65

English :

In aid of the Pimperade swimming pool association

German :

Zugunsten der Association piscine de la Pimperade

Italiano :

A favore dell’associazione della piscina di Pimperade

Espanol :

A beneficio de la asociación de la piscina de Pimperade

L’événement Vide grenier Vibrac a été mis à jour le 2025-07-11 par Offices de Tourisme de Jonzac