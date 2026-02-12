Vide grenier Vicq-sur-Gartempe
Vide grenier Vicq-sur-Gartempe dimanche 12 avril 2026.
Vide grenier
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Organisé par le comité des fêtes, sur la place du bourg.
2€ le mètre carré. Sur inscription.
Restauration et buvette sur place. .
Place du bourg Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 60 16
