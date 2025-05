VIDE-GRENIER / VIDE-DRESSING & MARCHÉ AUX FLEURS – Saint-Rome-de-Cernon, 18 mai 2025 07:00, Saint-Rome-de-Cernon.

Aveyron

VIDE-GRENIER / VIDE-DRESSING & MARCHÉ AUX FLEURS Saint-Rome-de-Cernon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

L’APE des Cardabelles vous invite à une journée conviviale et festive sous le signe des bonnes affaires et du printemps ! Venez chiner, renouveler votre garde-robe et fleurir votre jardin

Restauration et buvette sur place pour profiter pleinement de votre journée .

Saint-Rome-de-Cernon 12490 Aveyron Occitanie

English :

The APE des Cardabelles invites you to a convivial and festive day of bargains and spring! Come and bargain hunt, renew your wardrobe and put some flowers in your garden!

German :

Die Elternvereinigung Les Cardabelles lädt Sie zu einem geselligen und festlichen Tag im Zeichen der Schnäppchen und des Frühlings ein! Kommen Sie zum Stöbern, erneuern Sie Ihre Garderobe und lassen Sie Ihren Garten blühen

Italiano :

L’APE des Cardabelles vi invita a una giornata conviviale e festosa all’insegna delle occasioni e della primavera! Venite a caccia di occasioni, rinnovate il vostro guardaroba e mettete dei fiori nel vostro giardino!

Espanol :

La APE des Cardabelles le invita a una jornada festiva y de convivencia en torno a las gangas y la primavera Venga a buscar gangas, renueve su guardarropa y ponga flores en su jardín

L’événement VIDE-GRENIER / VIDE-DRESSING & MARCHÉ AUX FLEURS Saint-Rome-de-Cernon a été mis à jour le 2025-05-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)