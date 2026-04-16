Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes Luc-la-Primaube
Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes Luc-la-Primaube dimanche 26 avril 2026.
Luc-la-Primaube
Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Rétromobile propose, à la salle d’animation du village de Luc, un vide-grenier et garage accompagné d’une exposition de voitures anciennes.
Plongez-vous dans l’univers automobile grâce à une exposition de voitures anciennes présentée par Rétromobile, le club de voitures anciennes. Vous retrouverez également un vide-grenier et garage dès 8 heures. Afin de compléter cet évènement, une restauration sur place et une buvette seront également mises en place.
Les réservations se font par téléphone au 07 83 58 42 12. .
19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 7 83 58 42 12
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English :
Rétromobile offers a garage sale and classic car exhibition at the village hall in Luc.
L’événement Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)