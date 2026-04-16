Luc-la-Primaube

Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Rétromobile propose, à la salle d’animation du village de Luc, un vide-grenier et garage accompagné d’une exposition de voitures anciennes.

Plongez-vous dans l’univers automobile grâce à une exposition de voitures anciennes présentée par Rétromobile, le club de voitures anciennes. Vous retrouverez également un vide-grenier et garage dès 8 heures. Afin de compléter cet évènement, une restauration sur place et une buvette seront également mises en place.

Les réservations se font par téléphone au 07 83 58 42 12. .

19 Place du Bourg Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 7 83 58 42 12

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English :

Rétromobile offers a garage sale and classic car exhibition at the village hall in Luc.

L’événement Vide-grenier, vide-garage et exposition de voitures anciennes Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-04-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)