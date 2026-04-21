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Vide Grenier Vide Jardin Drée

Vide Grenier Vide Jardin Drée

Vide Grenier Vide Jardin Drée dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Rue Basse

Ville : 21540 Drée

Département : Côte-d'Or

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 2 2 Autres Tarifs

Drée

Vide Grenier Vide Jardin

Rue Basse Drée Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-grenier & Vide-jardin de Drée
La commune de Drée organise son 3ème vide-grenier et vide-jardin le dimanche 7 juin, de 8h à 18h, en extérieur dans les rues du village.
Une journée festive, organisée par l’association Drée Animation, pour chiner, vendre ou simplement flâner dans une ambiance conviviale et familiale.
Food trucks et buvette sur place pour se restaurer tout au long de la journée.
Exposants
Tarif 2 € le mètre linéaire
Réservation obligatoire.
Infos & réservations exposants
dreeanimation@gmail.com
06 77 78 89 78
On vous attend nombreux pour cette troisième édition !   .

Rue Basse Drée 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 78 89 78 

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English : Vide Grenier Vide Jardin

L’événement Vide Grenier Vide Jardin Drée a été mis à jour le 2026-04-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)