Drée

Vide Grenier Vide Jardin

Rue Basse Drée Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-grenier & Vide-jardin de Drée

La commune de Drée organise son 3ème vide-grenier et vide-jardin le dimanche 7 juin, de 8h à 18h, en extérieur dans les rues du village.

Une journée festive, organisée par l’association Drée Animation, pour chiner, vendre ou simplement flâner dans une ambiance conviviale et familiale.

Food trucks et buvette sur place pour se restaurer tout au long de la journée.

Exposants

Tarif 2 € le mètre linéaire

Réservation obligatoire.

Infos & réservations exposants

dreeanimation@gmail.com

06 77 78 89 78

On vous attend nombreux pour cette troisième édition ! .

Rue Basse Drée 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 78 89 78

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English : Vide Grenier Vide Jardin

L’événement Vide Grenier Vide Jardin Drée a été mis à jour le 2026-04-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)