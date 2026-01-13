VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN. Marignac-Lasclares
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
2026-06-28
Le foyer Rural de Marignac Lasclares organise un vide grenier au centre du village.
Restauration et buvette sur place
Une occasion d’échanger, de chiner et de partager un moment convivial. .
VIDE GRENIER Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 15 35 58 70 foyer.lasclares@gmail.com
English :
The Foyer Rural de Marignac Lasclares is organizing a garage sale in the village center.
Catering and refreshments on site
