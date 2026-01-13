VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN. Marignac-Lasclares

VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN.

VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN. Marignac-Lasclares dimanche 28 juin 2026.

VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN.

VIDE GRENIER Marignac-Lasclares Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Le foyer Rural de Marignac Lasclares organise un vide grenier au centre du village.
Restauration et buvette sur place
Une occasion d’échanger, de chiner et de partager un moment convivial.   .

VIDE GRENIER Marignac-Lasclares 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 15 35 58 70  foyer.lasclares@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Foyer Rural de Marignac Lasclares is organizing a garage sale in the village center.
Catering and refreshments on site

L’événement VIDE-GRENIER VIDE-JARDIN. Marignac-Lasclares a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE