Vide-grenier Vide-jouets Hall des Sports Clermont

Vide-grenier Vide-jouets

Hall des Sports Chemin des écoles Clermont Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Profitez de l’arrivée du printemps pour faire du tri et remplir votre porte-monnaie pour de nouveaux projets !!

Entrée gratuite Buvette & restauration sur place.

Tous les bénéfices de cette journée aideront à financer le voyage scolaire de fin d’année pour l’ensemble des enfants de l’école !

Profitez de l’arrivée du printemps pour faire du tri et remplir votre porte-monnaie pour de nouveaux projets !!

Accueil des visiteurs de 8h00 à 17h

Entrée gratuite Buvette & restauration sur place.

Tous les bénéfices de cette journée aideront à financer le voyage scolaire de fin d’année pour l’ensemble des enfants de l’école ! Merci pour eux ! .

Hall des Sports Chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 apeclermont40@gmail.com

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English : Vide-grenier Vide-jouets

Take advantage of the arrival of spring to sort and fill your wallet for new projects!

Free admission refreshments & snacks on site.

All proceeds from the day’s activities will help finance the end-of-year school trip for all the school’s children!

L’événement Vide-grenier Vide-jouets Clermont a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Terres de Chalosse