Vide-grenier Vide-jouets Hall des Sports Clermont
Vide-grenier Vide-jouets Hall des Sports Clermont dimanche 19 avril 2026.
Vide-grenier Vide-jouets
Hall des Sports Chemin des écoles Clermont Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Profitez de l’arrivée du printemps pour faire du tri et remplir votre porte-monnaie pour de nouveaux projets !!
Entrée gratuite Buvette & restauration sur place.
Tous les bénéfices de cette journée aideront à financer le voyage scolaire de fin d’année pour l’ensemble des enfants de l’école !
Profitez de l’arrivée du printemps pour faire du tri et remplir votre porte-monnaie pour de nouveaux projets !!
Accueil des visiteurs de 8h00 à 17h
Entrée gratuite Buvette & restauration sur place.
Tous les bénéfices de cette journée aideront à financer le voyage scolaire de fin d’année pour l’ensemble des enfants de l’école ! Merci pour eux ! .
Hall des Sports Chemin des écoles Clermont 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 20 02 apeclermont40@gmail.com
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English : Vide-grenier Vide-jouets
Take advantage of the arrival of spring to sort and fill your wallet for new projects!
Free admission refreshments & snacks on site.
All proceeds from the day’s activities will help finance the end-of-year school trip for all the school’s children!
L’événement Vide-grenier Vide-jouets Clermont a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Terres de Chalosse