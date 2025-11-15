Vide-grenier vide maison Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Vide-grenier vide maison

Samedi 15 novembre 2025 de 9h à 17h. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le Théâtre de la Gare est né en 2018. Il a pour vocation de part sa structure associative de répondre aux besoins des habitants de son quartier, de ceux des autres arrondissements de Marseille mais aussi à toutes personnes des communes limitrophes.

La programmation est variée et peut aller d’un one man show à une comédie, en passant par des spectacles de magie.



Il possède une jauge de 100 places, une scène et est pourvu d’un éclairage et d’une sonorisations appropriés à tout type de spectacles. Vous y trouverez également un bar, une loge, une billetterie, un accès totalement pensé pour le handicap et un énorme parking sécurisé au pied du théâtre.



Il organise un vide-grenier ouvert à tous 5€ le mètre linéaire pour les exposants. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18

English :

The Théâtre de la Gare was born in 2018. Through its associative structure, its vocation is to respond to the needs of the inhabitants of its neighborhood, those of the other arrondissements of Marseille, but also to all people from neighboring communes.

German :

Das Théâtre de la Gare wurde 2018 gegründet. Es hat sich zum Ziel gesetzt, durch seine Vereinsstruktur auf die Bedürfnisse der Bewohner seines Viertels, der anderen Arrondissements von Marseille, aber auch auf alle Personen der angrenzenden Gemeinden einzugehen.

Italiano :

Il Théâtre de la Gare è stato fondato nel 2018. Come organizzazione senza scopo di lucro, il suo obiettivo è quello di soddisfare le esigenze dei residenti del suo quartiere e di quelli degli altri arrondissement di Marsiglia, nonché delle persone provenienti dalle città vicine.

Espanol :

El Théâtre de la Gare se fundó en 2018. Como organización sin ánimo de lucro, su objetivo es satisfacer las necesidades de los residentes de su barrio y de los demás distritos de Marsella, así como de los habitantes de las ciudades vecinas.

