Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis Morcenx-la-Nouvelle
Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis Morcenx-la-Nouvelle dimanche 12 octobre 2025.
Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis
Halle de la distillerie Morcenx-la-Nouvelle Landes
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Organisé par le CAM Tennis
Location d’un emplacement de 2 mètres avec 1 table et 1 chaise 7€ ou 3€ par mètre sans tables.
Entrée libre Restauration sur place
Renseignements Inscriptions à l’Office de Tourisme
Bulletin à télécharger ou à demander à l’Office de tourisme
Halle de la distillerie Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
English : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis
Organized by CAM Tennis
Rental of a 2-meter pitch with 1 table and 1 chair: 7? or 3? per meter without tables.
Free admission Catering on site
Information Registration at the Tourist Office
Form to download or ask for at the Tourist Office
German : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis
Organisiert vom CAM Tennis
Miete für einen Platz von 2 Metern mit 1 Tisch und 1 Stuhl: 7? oder 3? pro Meter ohne Tische.
Freier Eintritt Verpflegung vor Ort
Informationen und Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt
Bulletin zum Herunterladen oder beim Fremdenverkehrsamt anfordern
Italiano :
Organizzato da CAM Tennis
Noleggio di un campo da 2 metri con 1 tavolo e 1 sedia: 7? o 3? al metro senza tavoli.
Ingresso libero Ristorazione in loco
Informazioni Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo
Modulo da scaricare o da richiedere all’Ufficio del Turismo
Espanol : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis
Organizado por CAM Tennis
Alquiler de un campo de 2 metros con 1 mesa y 1 silla: 7? o 3? por metro sin mesas.
Entrada gratuita Restauración in situ
Información Inscripción en la Oficina de Turismo
Formulario para descargar o solicitar en la Oficina de Turismo
L’événement Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Morcenx