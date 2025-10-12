Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis Morcenx-la-Nouvelle

Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis Morcenx-la-Nouvelle dimanche 12 octobre 2025.

Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis

Halle de la distillerie Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Organisé par le CAM Tennis

Location d’un emplacement de 2 mètres avec 1 table et 1 chaise 7€ ou 3€ par mètre sans tables.

Entrée libre Restauration sur place

Renseignements Inscriptions à l’Office de Tourisme

Bulletin à télécharger ou à demander à l’Office de tourisme

Halle de la distillerie Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis

Organized by CAM Tennis

Rental of a 2-meter pitch with 1 table and 1 chair: 7? or 3? per meter without tables.

Free admission Catering on site

Information Registration at the Tourist Office

Form to download or ask for at the Tourist Office

German : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis

Organisiert vom CAM Tennis

Miete für einen Platz von 2 Metern mit 1 Tisch und 1 Stuhl: 7? oder 3? pro Meter ohne Tische.

Freier Eintritt Verpflegung vor Ort

Informationen und Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt

Bulletin zum Herunterladen oder beim Fremdenverkehrsamt anfordern

Italiano :

Organizzato da CAM Tennis

Noleggio di un campo da 2 metri con 1 tavolo e 1 sedia: 7? o 3? al metro senza tavoli.

Ingresso libero Ristorazione in loco

Informazioni Iscrizione presso l’Ufficio del Turismo

Modulo da scaricare o da richiedere all’Ufficio del Turismo

Espanol : Vide grenier, Vide poussette, brocante du CAM Tennis

Organizado por CAM Tennis

Alquiler de un campo de 2 metros con 1 mesa y 1 silla: 7? o 3? por metro sin mesas.

Entrada gratuita Restauración in situ

Información Inscripción en la Oficina de Turismo

Formulario para descargar o solicitar en la Oficina de Turismo

