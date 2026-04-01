Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Mouguerre

Vide-grenier, vide poussette

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez nombreux pour y trouver petits ou grands trésors.

Sur place, un snack et une buvette vous attendent.

Pour les exposants, les tables et chaises sont fournies. .

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 92 22 92

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English : Vide-grenier, vide poussette

L’événement Vide-grenier, vide poussette Mouguerre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque