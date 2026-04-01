Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre

Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle Haitz Ondoan

Adresse : Complexe Haitz Ondoan

Ville : 64990 Mouguerre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Mouguerre

Vide-grenier, vide poussette

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Venez nombreux pour y trouver petits ou grands trésors.
Sur place, un snack et une buvette vous attendent.
Pour les exposants, les tables et chaises sont fournies.   .

Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   +33 6 28 92 22 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier, vide poussette

L’événement Vide-grenier, vide poussette Mouguerre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Mouguerre (Pyrénées-Atlantiques)