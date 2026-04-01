Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre
Vide-grenier, vide poussette Salle Haitz Ondoan Mouguerre dimanche 26 avril 2026.
Mouguerre
Vide-grenier, vide poussette
Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Venez nombreux pour y trouver petits ou grands trésors.
Sur place, un snack et une buvette vous attendent.
Pour les exposants, les tables et chaises sont fournies. .
Salle Haitz Ondoan Complexe Haitz Ondoan Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 92 22 92
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English : Vide-grenier, vide poussette
L’événement Vide-grenier, vide poussette Mouguerre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Pays Basque