Vide-grenier, Vide-sellerie Poney Club du Niavaran Pont-l’Évêque samedi 28 février 2026.
Poney Club du Niavaran Chemin des carrières Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-02-28 09:30:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
2026-02-28
Allez chiner au Niavaran
Journée ouverte à tous les cavaliers et non cavaliers.
2 € le mètre linéraire, espace couvert sur réservation.
Initiation à l’équitation toute la journée, pour tous les âges, gratuit.
Buvette de 8h à 17h. .
Poney Club du Niavaran Chemin des carrières Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 7 88 87 72 51 niavaran@orange.fr
English : Vide-grenier, Vide-sellerie
Go bargain hunting at Niavaran
