Vide-grenier, Vide-sellerie Poney Club du Niavaran Pont-l’Évêque

Vide-grenier, Vide-sellerie

Poney Club du Niavaran Chemin des carrières Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 09:30:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Allez chiner au Niavaran

Journée ouverte à tous les cavaliers et non cavaliers.

2 € le mètre linéraire, espace couvert sur réservation.

Initiation à l’équitation toute la journée, pour tous les âges, gratuit.

Buvette de 8h à 17h. .

Poney Club du Niavaran Chemin des carrières Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 7 88 87 72 51 niavaran@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier, Vide-sellerie

Go bargain hunting at Niavaran

L’événement Vide-grenier, Vide-sellerie Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Terre d’Auge Tourisme