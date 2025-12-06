Vide-grenier & vide ta chambre au profit du Téléthon Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Vide-grenier & vide ta chambre au profit du Téléthon

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Vide-grenier et vide ta chambre au profit du Téléthon. Places exposants limitées, réservation obligatoire. .

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 33 71 19

English : Vide-grenier & vide ta chambre au profit du Téléthon

L’événement Vide-grenier & vide ta chambre au profit du Téléthon Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Pays de Saint-Yrieix