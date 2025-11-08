Vide grenier vide ta chambre et ton dressing ! Châteauneuf-de-Galaure

Vide grenier vide ta chambre et ton dressing !

Gymnase Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 15:00:00

2025-11-08

Donnez une seconde vie à vos jouets, livres, BD, jeux vidéos, peluches, figurines, cartes, petits mobiliers, accessoires puériculture; chaussures et vêtements enfant, homme, femme.

Gymnase Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 03 74 32

English :

Give a second life to your toys, books, comics, video games, cuddly toys, figurines, cards, small furnishings, childcare accessories, shoes and children’s, men’s and women’s clothing.

German :

Geben Sie Ihren Spielsachen, Büchern, Comics, Videospielen, Plüschtieren, Figuren, Karten, Kleinmöbeln, Kinderpflegezubehör, Schuhen und Kinder-, Herren- und Damenbekleidung ein zweites Leben.

Italiano :

Date una seconda vita a giocattoli, libri, fumetti, videogiochi, peluche, figurine, carte, piccoli oggetti d’arredamento, accessori per l’infanzia, scarpe e abbigliamento per bambini, uomini e donne.

Espanol :

Dé una segunda vida a sus juguetes, libros, cómics, videojuegos, peluches, figuritas, cromos, pequeños muebles, accesorios de puericultura, zapatos y ropa de niño, hombre y mujer.

