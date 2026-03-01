Vide-grenier, vide ta chambre Centre socio-culturel de Magny Metz

Vide-grenier, vide ta chambre

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle

Gratuit

Dimanche 2026-03-29 09:30:00

2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

L'Association des Parents d'Élèves de Metz Magny organise un vide-grenier "Vide ta chambre". Vous y trouverez des vêtements, jouets, livres, jeux de société et petits meubles.Tout public

Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 17 21 46

English :

The Association des Parents d'Élèves de Metz Magny is organizing a garage sale called Vide ta chambre . You'll find clothes, toys, books, board games and small pieces of furniture.

