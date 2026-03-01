Vide-grenier, vide ta chambre Centre socio-culturel de Magny Metz
Vide-grenier, vide ta chambre Centre socio-culturel de Magny Metz dimanche 29 mars 2026.
Vide-grenier, vide ta chambre
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
L’Association des Parents d’Élèves de Metz Magny organise un vide-grenier “Vide ta chambre”. Vous y trouverez des vêtements, jouets, livres, jeux de société et petits meubles.Tout public
Centre socio-culturel de Magny 44 Rue des Prêles Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 17 21 46
English :
The Association des Parents d’Élèves de Metz Magny is organizing a garage sale called Vide ta chambre . You’ll find clothes, toys, books, board games and small pieces of furniture.
