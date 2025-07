Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure

Vide Grenier VIELLE-AURE Vielle-Aure dimanche 6 juillet 2025.

Vide Grenier

VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

2025-07-06

Le Comité des Fêtes de Vielle-Aure organise une journée de partage autour d’un vide grenier

Pensez à réserver votre stand au 06.03.30.17.55

Buvette et grillades sur place .

VIELLE-AURE Rue du pont/ La poste/ les allées Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 34 05 63

English :

The Comité des Fêtes de Vielle-Aure organizes a day of sharing around a garage sale

Don’t forget to book your stall on 06.03.30.17.55

German :

Das Comité des Fêtes de Vielle-Aure organisiert einen Tag des Teilens rund um einen Flohmarkt

Denken Sie daran, Ihren Stand unter 06.03.30.17.55 zu reservieren

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Vielle-Aure organizza una giornata di condivisione attorno a una vendita di garage

Non dimenticate di prenotare la vostra bancarella al numero 06.03.30.17.55

Espanol :

El Comité des Fêtes de Vielle-Aure organiza una jornada de intercambio en torno a una venta de garaje

No olvide reservar su puesto el 06.03.30.17.55

L’événement Vide Grenier Vielle-Aure a été mis à jour le 2025-06-27 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65