Vide-grenier

Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

L’association des 2 lavoirs organise pour la 23ème année son vide grenier.

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93

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English :

For the 23rd year, the Association des 2 lavoirs is organizing its garage sale.

Refreshments and catering on site

L’événement Vide-grenier Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE