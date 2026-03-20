Vide-grenier Vigneulles-lès-Hattonchâtel
Vide-grenier Vigneulles-lès-Hattonchâtel dimanche 10 mai 2026.
Vide-grenier
Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
L’association des 2 lavoirs organise pour la 23ème année son vide grenier.
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est +33 6 25 28 98 93
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English :
For the 23rd year, the Association des 2 lavoirs is organizing its garage sale.
Refreshments and catering on site
L’événement Vide-grenier Vigneulles-lès-Hattonchâtel a été mis à jour le 2026-03-18 par OT COEUR DE LORRAINE