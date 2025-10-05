Vide grenier Rue du Grand Villard Villards-d’Héria

Vide grenier Rue du Grand Villard Villards-d’Héria dimanche 5 octobre 2025.

Vide grenier

Rue du Grand Villard Centre du village Villards-d’Héria Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Vide grenier le 05 octobre de 8h à 17h à Villards-d’Héria.

Restauration et buvette sur place. .

Rue du Grand Villard Centre du village Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 56 15 57 leatitia.meynier@live.fr

English : Vide grenier

German : Vide grenier

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Villards-d’Héria a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE