Vide grenier Les Rivières Villeneuve-en-Retz

Informations pratiques

Villeneuve-en-Retz

Vide grenier

Les Rivières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

L’automne arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe ou vendre les jouets du petit dernier ? Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz.

Le comité des fêtes des Rivières vous propose un vide grenier sur le site de la fête des rivières à Bourgneuf-en-Retz situé en bordure du marais.

Pratique :

réservez votre emplacement par mail ou par téléphone

installation des exposants dès 6h30

restauration et buvette sur place

en fonction de la météo, le vide grenier pourra être annulé

entrée gratuite pour les visiteurs

emplacement de 4mx4m à 16€

table de 4m avec tréteau 4€

date limite des inscriptions : le 29 septembre

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Les Rivières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 24 50 40 lesrivieresenfetes@oulook.fr

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English :

Fall is here! Want to sort through your belongings, clean out your garage, update your wardrobe, or sell your youngest child’s toys? This yard sale is for you!%A0See you in %E0 Villeneuve-en-Retz.

L’événement Vide grenier Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic