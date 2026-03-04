Vide grenier Les Rivières Villeneuve-en-Retz
dimanche 4 octobre 2026 · Les Rivières · Villeneuve-en-Retz
Informations pratiques
Villeneuve-en-Retz
Vide grenier
Les Rivières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
L’automne arrive ! Vous voulez faire du tri dans vos affaires, ranger votre garage, renouveler votre garde robe ou vendre les jouets du petit dernier ? Ce vide grenier est fait pour vous ! Rendez-vous à Villeneuve-en-Retz.
Le comité des fêtes des Rivières vous propose un vide grenier sur le site de la fête des rivières à Bourgneuf-en-Retz situé en bordure du marais.
Pratique :
réservez votre emplacement par mail ou par téléphone
installation des exposants dès 6h30
restauration et buvette sur place
en fonction de la météo, le vide grenier pourra être annulé
entrée gratuite pour les visiteurs
emplacement de 4mx4m à 16€
table de 4m avec tréteau 4€
date limite des inscriptions : le 29 septembre
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .
Les Rivières Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 24 50 40 lesrivieresenfetes@oulook.fr
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English :
Fall is here! Want to sort through your belongings, clean out your garage, update your wardrobe, or sell your youngest child’s toys? This yard sale is for you!%A0See you in %E0 Villeneuve-en-Retz.
L’événement Vide grenier Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-09-11 par I_OT Pornic
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