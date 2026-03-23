Vide-grenier salle du Bocal Villevieux
Vide-grenier salle du Bocal Villevieux dimanche 6 septembre 2026.
Vide-grenier
salle du Bocal Place Mangin Villevieux Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide-grenier avec buvette et restauration sur place. Venez chiner, manger et profiter d’une ambiance conviviale ! .
salle du Bocal Place Mangin Villevieux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50 domibar@hotmail.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Villevieux a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu
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