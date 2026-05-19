Vide grenier Villevoques
Vide grenier Villevoques dimanche 7 juin 2026.
Villevoques
Vide grenier
Villevoques Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier
Venez dénicher des trésors au vide grenier de Villevoques ! .
Villevoques 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 56 08 97
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English :
Flea market
L’événement Vide grenier Villevoques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS