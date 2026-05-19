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Vide grenier Villevoques

Vide grenier Villevoques

Vide grenier Villevoques dimanche 7 juin 2026.

Ville : 45700 Villevoques

Département : Loiret

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit

Villevoques

Vide grenier

Villevoques Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier
Venez dénicher des trésors au vide grenier de Villevoques !   .

Villevoques 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 56 08 97 

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English :

Flea market

L’événement Vide grenier Villevoques a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS