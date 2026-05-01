Vide grenier Villiers-le-Roux
Vide grenier Villiers-le-Roux samedi 23 mai 2026.
Villiers-le-Roux
Vide grenier
Villiers-le-Roux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
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Villiers-le-Roux 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 38 04
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English :
L’événement Vide grenier Villiers-le-Roux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente