Villiers-le-Roux

Vide grenier

Villiers-le-Roux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

.

Villiers-le-Roux 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 38 04

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English :

L’événement Vide grenier Villiers-le-Roux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente