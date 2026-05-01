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Vide grenier Villiers-le-Roux

Vide grenier Villiers-le-Roux samedi 23 mai 2026.

Ville : 16240 Villiers-le-Roux

Département : Charente

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Villiers-le-Roux

Vide grenier

Villiers-le-Roux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

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Villiers-le-Roux 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 16 38 04 

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English :

L’événement Vide grenier Villiers-le-Roux a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Destination Nord Charente