Vide grenier Villiers dimanche 7 septembre 2025.

Stade de Football Villiers Vienne

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

La commune de Villiers, en partenariat avec les associations locales, vous invite à flâner lors de son grand vide-grenier !

L’occasion idéale de dénicher de belles trouvailles, de donner une seconde vie aux objets et de partager un moment convivial entre voisins et visiteurs.

Avec une buvette sur place, frites et sandwichs à déguster.

Pot de l’amitié offert aux exposants par la commune .

Stade de Football Villiers 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 86 45 accueil@villiers86.fr

