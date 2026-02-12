Vide grenier Viodos-Abense-de-Bas
Vide grenier Viodos-Abense-de-Bas dimanche 15 février 2026.
Vide grenier
Salle communale Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Vous êtes invités à Abense-de-Bas.
L’association Team MDS 64 organise un vide grenier. Les étals seront placés soit à l’intérieur, soit sous le préau, soit à l’extérieur. Restauration sucrée/salée et buvette sur place. .
Salle communale Viodos-Abense-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 13 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Viodos-Abense-de-Bas a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme Pays Basque