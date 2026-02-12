Vide grenier Viodos-Abense-de-Bas

Vide grenier

Salle communale Viodos-Abense-de-Bas Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes invités à Abense-de-Bas.

L’association Team MDS 64 organise un vide grenier. Les étals seront placés soit à l’intérieur, soit sous le préau, soit à l’extérieur. Restauration sucrée/salée et buvette sur place. .

Salle communale Viodos-Abense-de-Bas 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 15 13 13

