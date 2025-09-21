Vide Grenier Vix
Vide Grenier Vix dimanche 21 septembre 2025.
Vide Grenier
Place du 8 mai Vix Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 08:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Vide-Grenier organisé par la Team Vizeronne
3€/ml
Buvette restauration sur place .
Place du 8 mai Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 68 29 84 teamvizeronne@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
