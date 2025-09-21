Vide Grenier Vix

Vide Grenier Vix dimanche 21 septembre 2025.

Vide Grenier

Place du 8 mai Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Vide-Grenier organisé par la Team Vizeronne

3€/ml

Buvette restauration sur place .

Place du 8 mai Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 68 29 84 teamvizeronne@gmail.com

L’événement Vide Grenier Vix a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin