Vide-grenier

Le Champ de Foire Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 06:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

organisé par Vonnas’Anime sur le champ de foire.

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Le Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 22 60 93 vonnasanime01540@gmail.com

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English :

organized by Vonnas’Anime on the fairground.

L’événement Vide-grenier Vonnas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle