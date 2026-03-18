Vide-grenier Vonnas
Vide-grenier Vonnas dimanche 12 avril 2026.
Vide-grenier
Le Champ de Foire Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 06:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
organisé par Vonnas’Anime sur le champ de foire.
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Le Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 22 60 93 vonnasanime01540@gmail.com
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English :
organized by Vonnas’Anime on the fairground.
L’événement Vide-grenier Vonnas a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle