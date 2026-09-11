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AGENDA · Vonnas

Vide grenier Vonnas

dimanche 4 octobre 2026 · Vonnas

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
05:22:00
Adresse
Place du Champ de Foire
Ville
01540 Vonnas
Département
Ain
Tarif

Vonnas

Vide grenier

Place du Champ de Foire Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 05:22:00
fin : 2026-10-04 15:18:00

Date(s) :
2026-10-04

Vide grenier d’automne, organisé par Vonnas’Anime.
  .

Place du Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63  vonnasanime01540@gmail.com

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English :

Fall yard sale, organized by Vonnas’Anime.

L’événement Vide grenier Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

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