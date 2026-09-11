Informations pratiques

Vonnas

Vide grenier

Place du Champ de Foire Vonnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 05:22:00

fin : 2026-10-04 15:18:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide grenier d’automne, organisé par Vonnas’Anime.

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Place du Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63 vonnasanime01540@gmail.com

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English :

Fall yard sale, organized by Vonnas’Anime.

L’événement Vide grenier Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle