AGENDA · Vonnas
Vide grenier Vonnas
dimanche 4 octobre 2026 · Vonnas
Informations pratiques
Vonnas
Vide grenier
Place du Champ de Foire Vonnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 05:22:00
fin : 2026-10-04 15:18:00
Date(s) :
2026-10-04
Vide grenier d’automne, organisé par Vonnas’Anime.
.
Place du Champ de Foire Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 95 32 63 vonnasanime01540@gmail.com
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English :
Fall yard sale, organized by Vonnas’Anime.
L’événement Vide grenier Vonnas a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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