Informations pratiques

Voulmentin

Vide-grenier

Place de la Mairie Voulmentin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Saint Clémentin.

Restauration et buvette sur place, troc plantes, animations pour les grands et les petits. .

Place de la Mairie Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 10 36 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais