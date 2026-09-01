AGENDA · Voulmentin
Vide-grenier Voulmentin
dimanche 20 septembre 2026 · Voulmentin
Informations pratiques
Voulmentin
Vide-grenier
Place de la Mairie Voulmentin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Saint Clémentin.
Restauration et buvette sur place, troc plantes, animations pour les grands et les petits. .
Place de la Mairie Voulmentin 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 10 36 12
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Voulmentin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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