Vide grenier Vuillecin
dimanche 30 août 2026 · Vuillecin
Informations pratiques
Vuillecin
Vide grenier
Vuillecin Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier Vuillecin organisé par l’association sports et loisirs de Vuillecin, exposition par l’Avpec Vuillecin sur l’histoire de la gare de Pontarlier, et mémoires de drugeon les années 1950 .
Buvette et petite restauration.
Emplacement et repas sur réservation par téléphone. .
Vuillecin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 60 38 63
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Vuillecin a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS