Informations pratiques

Vuillecin

Vide grenier

Vuillecin Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide grenier Vuillecin organisé par l’association sports et loisirs de Vuillecin, exposition par l’Avpec Vuillecin sur l’histoire de la gare de Pontarlier, et mémoires de drugeon les années 1950 .

Buvette et petite restauration.

Emplacement et repas sur réservation par téléphone. .

Vuillecin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 60 38 63

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Vuillecin a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS