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AGENDA · Vuillecin

Vide grenier Vuillecin

dimanche 30 août 2026 · Vuillecin

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
25300 Vuillecin
Département
Doubs
Tarif

Vuillecin

Vide grenier

Vuillecin Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier Vuillecin organisé par l’association sports et loisirs de Vuillecin, exposition par l’Avpec Vuillecin sur l’histoire de la gare de Pontarlier, et mémoires de drugeon les années 1950 .
Buvette et petite restauration.
Emplacement et repas sur réservation par téléphone.   .

Vuillecin 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 60 38 63 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Vuillecin a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS