Informations pratiques

Waltenheim-sur-Zorn

Vide grenier

rue principale Waltenheim-sur-Zorn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier à Waltenheim sur Zorn.

Vide grenier organisé à Waltenheim-sur-Zorn avec restauration midi et soir. 0 .

rue principale Waltenheim-sur-Zorn 67670 Bas-Rhin Grand Est waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com

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English :

Garage Sale in Waltenheim-sur-Zorn.

L’événement Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg