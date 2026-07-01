Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn
dimanche 26 juillet 2026 · Waltenheim-sur-Zorn
Informations pratiques
Waltenheim-sur-Zorn
Vide grenier
rue principale Waltenheim-sur-Zorn Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier à Waltenheim sur Zorn.
Vide grenier organisé à Waltenheim-sur-Zorn avec restauration midi et soir. 0 .
rue principale Waltenheim-sur-Zorn 67670 Bas-Rhin Grand Est waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com
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English :
Garage Sale in Waltenheim-sur-Zorn.
L’événement Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg