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AGENDA · Waltenheim-sur-Zorn

Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn

dimanche 26 juillet 2026 · Waltenheim-sur-Zorn

Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
rue principale
Ville
67670 Waltenheim-sur-Zorn
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Waltenheim-sur-Zorn

Vide grenier

rue principale Waltenheim-sur-Zorn Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier à Waltenheim sur Zorn.
Vide grenier organisé à Waltenheim-sur-Zorn avec restauration midi et soir. 0  .

rue principale Waltenheim-sur-Zorn 67670 Bas-Rhin Grand Est   waltenheimsurzorn.ascl@gmail.com

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English :

Garage Sale in Waltenheim-sur-Zorn.

L’événement Vide grenier Waltenheim-sur-Zorn a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg