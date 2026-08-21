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AGENDA · Xaronval

Vide grenier Xaronval

dimanche 6 septembre 2026 · Xaronval

Vide grenier Xaronval

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
88130 Xaronval
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Xaronval

Vide grenier

Xaronval Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Vide grenier (1er).
Buvette sur place.
Organisé par le Comité des fêtes de XaronvalTout public
0  .

Xaronval 88130 Vosges Grand Est +33 6 49 16 43 25 

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English :

Yard sale (1st).
Refreshments available on site.
Organized by the Xaronval Festival Committee

L’événement Vide grenier Xaronval a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

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