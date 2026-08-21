AGENDA · Xaronval
Vide grenier Xaronval
dimanche 6 septembre 2026 · Xaronval
Informations pratiques
Xaronval
Vide grenier
Xaronval Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier (1er).
Buvette sur place.
Organisé par le Comité des fêtes de XaronvalTout public
0 .
Xaronval 88130 Vosges Grand Est +33 6 49 16 43 25
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English :
Yard sale (1st).
Refreshments available on site.
Organized by the Xaronval Festival Committee
L’événement Vide grenier Xaronval a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
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