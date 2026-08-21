Informations pratiques

Xaronval

Vide grenier

Xaronval Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier (1er).

Buvette sur place.

Organisé par le Comité des fêtes de XaronvalTout public

0 .

Xaronval 88130 Vosges Grand Est +33 6 49 16 43 25

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English :

Yard sale (1st).

Refreshments available on site.

Organized by the Xaronval Festival Committee

L’événement Vide grenier Xaronval a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT