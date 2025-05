Vide Grenier – Xertigny, 1 juin 2025 06:00, Xertigny.

Le Comité des Fêtes organise un Vide Grenier le Dimanche sur le Plateau des Cars (derrière la Salle Polyvalente) !

Buvette et restauration sur place.

Pour les exposants 2€ le mètre linéaire.

Pour plus d’informations, veuillez contacter les organisateurs par téléphone.Tout public

0 .

1 rue Marius Becker

Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 89 89 87 67

English :

The Comité des Fêtes is organizing a garage sale on Sunday on the Plateau des Cars (behind the Salle Polyvalente)!

Refreshments and snacks on site.

For exhibitors: 2? per linear metre.

For further information, please contact the organizers by telephone.

German :

Das Festkomitee organisiert am Sonntag einen Flohmarkt auf dem Plateau des Cars (hinter der Salle Polyvalente)!

Getränke und Essen vor Ort.

Für Aussteller: 2 ? pro laufendem Meter.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an die Organisatoren.

Italiano :

Il Comité des Fêtes organizza un mercatino dell’usato domenica sul Plateau des Cars (dietro la Salle Polyvalente)!

Rinfresco e ristorazione sul posto.

Per gli espositori: 2? al metro lineare.

Per ulteriori informazioni, contattare telefonicamente gli organizzatori.

Espanol :

El Comité de Fiestas organiza el domingo un mercadillo en el Plateau des Cars (detrás de la Sala Polivalente)

Refrescos y catering in situ.

Para los expositores: 2? por metro lineal.

Para más información, póngase en contacto con los organizadores por teléfono.

L’événement Vide Grenier Xertigny a été mis à jour le 2025-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION