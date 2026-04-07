Clermont-le-Fort

VIDE-GRENIERS 1ER DIMANCHE DE JUIN À CLERMONT LE FORT

Village Clermont-le-Fort Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2028-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2027-06-06 2028-06-04 2029-06-03 2030-06-02

Vide-greniers annuel

Le comité des fêtes organise son vide-greniers annuel !

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Le 1er dimanche du mois de juin

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Les emplacements sont aux tarifs suivants

– 2*2 m sans voiture 5 €

– 4*4 m avec voiture 10 €

Site ouvert pour les exposants de 6 h à 7h30, pas de réservation lors de l’inscription, mise en place dans l’ordre d’arrivée.

Plus de renseignements sur la page facebook du comité [Comité des Fêtes de Clermont le Fort](https://www.facebook.com/ComiteDesFetesDeClermontLeFort)

La veille un marché des créateurs et des producteurs est installé au coeur du village

Inscriptions et renseignements à [[cdf.clermontlefort@gmail.com](mailto:cdf.clermontlefort@gmail.com)](mailto:cdf.clermontlefort@gmail.com)

A très vite ! .

Village Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie cdf.clermontlefort@gmail.com

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English :

Annual garage sale

L’événement VIDE-GRENIERS 1ER DIMANCHE DE JUIN À CLERMONT LE FORT Clermont-le-Fort a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE