Vide greniers à Badecon Le Pin
Badecon-le-Pin Indre
Début : 2025-09-07 06:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05
English :
Garage sale organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
German :
Flohmarkt, organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.
Italiano :
Vendita di garage organizzata dal Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
Espanol :
Venta de garaje organizada por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
