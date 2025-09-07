Vide greniers à Badecon Le Pin Badecon-le-Pin

Vide greniers à Badecon Le Pin Badecon-le-Pin dimanche 7 septembre 2025.

Vide greniers à Badecon Le Pin

Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 06:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05

English :

Garage sale organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

German :

Flohmarkt, organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.

Italiano :

Vendita di garage organizzata dal Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

Espanol :

Venta de garaje organizada por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

L’événement Vide greniers à Badecon Le Pin Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2025-08-16 par OT Vallée de la Creuse