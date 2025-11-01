Vide-greniers à Bavent Salle des Arts et Loisirs Bavent

Vide-greniers à Bavent Salle des Arts et Loisirs Bavent samedi 1 novembre 2025.

Vide-greniers à Bavent

Salle des Arts et Loisirs Rue de la petite justice Bavent Calvados

Tarif :

Date :

Début : Samedi Samedi 2025-11-01 08:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Un vide-greniers fait pour vous Bavent !

Un vide-greniers fait pour vous à Bavent, chinez et découvrez des pépites ! .

Salle des Arts et Loisirs Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 78 23 68 16

English : Vide-greniers à Bavent

A garage sale made for you Bavent!

German : Vide-greniers à Bavent

Ein Flohmarkt wie für Sie gemacht Bavent!

Italiano :

Un mercatino dell’usato solo per te Bavent!

Espanol :

¡Una venta de garaje sólo para ti, Bavent!

