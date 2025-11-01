Vide-greniers à Bavent Salle des Arts et Loisirs Bavent
Vide-greniers à Bavent Salle des Arts et Loisirs Bavent samedi 1 novembre 2025.
Vide-greniers à Bavent
Salle des Arts et Loisirs Rue de la petite justice Bavent Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-11-01 08:30:00
fin : 2025-11-02 17:30:00
2025-11-01
Un vide-greniers fait pour vous Bavent !
Un vide-greniers fait pour vous à Bavent, chinez et découvrez des pépites ! .
Salle des Arts et Loisirs Rue de la petite justice Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 78 23 68 16
English : Vide-greniers à Bavent
A garage sale made for you Bavent!
German : Vide-greniers à Bavent
Ein Flohmarkt wie für Sie gemacht Bavent!
Italiano :
Un mercatino dell’usato solo per te Bavent!
Espanol :
¡Una venta de garaje sólo para ti, Bavent!
