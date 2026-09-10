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AGENDA · Bavent

Vide-greniers à Bavent Bavent

dimanche 4 octobre 2026 · Bavent

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Salle des Arts et loisirs
Ville
14860 Bavent
Département
Calvados
Tarif

Bavent

Vide-greniers à Bavent

Salle des Arts et loisirs Bavent Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Le football Club Baventais vous invite à son vide-greniers annuel !
Le football Club Baventais vous invite à son vide-greniers annuel, alors si vous aimez chiner cette journée est faites pour vous !   .

Salle des Arts et loisirs Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 79 62 60 24 

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English : Vide-greniers à Bavent

Baventais Football Club invites you to its annual car boot sale!

L’événement Vide-greniers à Bavent Bavent a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge

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