Vide-greniers à Bavent Bavent
dimanche 4 octobre 2026 · Bavent
Informations pratiques
Bavent
Vide-greniers à Bavent
Salle des Arts et loisirs Bavent Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Le football Club Baventais vous invite à son vide-greniers annuel !
Le football Club Baventais vous invite à son vide-greniers annuel, alors si vous aimez chiner cette journée est faites pour vous ! .
Salle des Arts et loisirs Bavent 14860 Calvados Normandie +33 6 79 62 60 24
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English : Vide-greniers à Bavent
Baventais Football Club invites you to its annual car boot sale!
L’événement Vide-greniers à Bavent Bavent a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Normandie Pays d’Auge
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