Vide-greniers à Bétaille – Bétaille, 29 mai 2025 09:00, Bétaille.

Lot

Vide-greniers à Bétaille Espace du Couderc Bétaille Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:00:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Le comité des fêtes organise un vide-greniers, le tout à proximité immédiate du village. De quoi chiner dans une ambiance colorée!

Parking à proximité ; restauration rapide et buvette sur place

.

Espace du Couderc

Bétaille 46110 Lot Occitanie

English :

The Comité des Fêtes is organizing a garage sale in the immediate vicinity of the village. There’s plenty to bargain for in a colorful atmosphere!

Parking nearby; fast food and refreshments on site

German :

Das Festkomitee organisiert einen Flohmarkt, der sich in unmittelbarer Nähe des Dorfes befindet. Hier können Sie in einer farbenfrohen Atmosphäre stöbern!

Parkplätze in der Nähe, Snacks und Getränke vor Ort

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti sta organizzando una vendita di garage proprio vicino al villaggio. C’è molto da contrattare in un’atmosfera colorata!

Parcheggio nelle vicinanze; fast food e rinfreschi sul posto

Espanol :

La comisión de festejos organiza una venta de garaje junto al pueblo. Habrá mucho donde regatear en un ambiente lleno de color

Aparcamiento cercano; comida rápida y refrescos in situ

L’événement Vide-greniers à Bétaille Bétaille a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Vallée de la Dordogne