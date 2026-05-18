VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD À côté de l’école Bourg-Saint-Bernard

Bourg-Saint-Bernard

VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD

À côté de l’école ANCIEN TERRAIN DE FOOT Bourg-Saint-Bernard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide-greniers à Bourg-Saint-Bernard bonnes affaires, brocante, objets d’occasion, ambiance conviviale, entrée gratuite.

Un vide grenier est organisé par le Foyer Rural de Bourg Saint Bernard.

Tarifs

6 € les 2 mètres linéaires

10 € les 4 mètres linéaires .

À côté de l’école ANCIEN TERRAIN DE FOOT Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie foyer.rural.bsb@gmail.com

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English :

Garage sale in Bourg-Saint-Bernard: bargains, second-hand goods, friendly atmosphere, free admission.

L’événement VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD Bourg-Saint-Bernard a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE