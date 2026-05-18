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VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD À côté de l’école Bourg-Saint-Bernard

VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD À côté de l’école Bourg-Saint-Bernard

VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD À côté de l’école Bourg-Saint-Bernard dimanche 7 juin 2026.

Lieu : À côté de l'école

Adresse : ANCIEN TERRAIN DE FOOT

Ville : 31570 Bourg-Saint-Bernard

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bourg-Saint-Bernard

VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD

À côté de l’école ANCIEN TERRAIN DE FOOT Bourg-Saint-Bernard Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide-greniers à Bourg-Saint-Bernard bonnes affaires, brocante, objets d’occasion, ambiance conviviale, entrée gratuite.
Un vide grenier est organisé par le Foyer Rural de Bourg Saint Bernard.

Tarifs

6 € les 2 mètres linéaires
10 € les 4 mètres linéaires   .

À côté de l’école ANCIEN TERRAIN DE FOOT Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie   foyer.rural.bsb@gmail.com

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English :

Garage sale in Bourg-Saint-Bernard: bargains, second-hand goods, friendly atmosphere, free admission.

L’événement VIDE-GRENIERS À BOURG-SAINT-BERNARD Bourg-Saint-Bernard a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE