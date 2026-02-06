Vide-greniers à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy
Vide-greniers à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers à Bucey lès Gy
Salle polyvalente Bucey-lès-Gy Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Traditionnel vide-grenier organisé par le comité des fêtes et les associations du village. RV donc aux alentours de la salle des fêtes de 8h à 18h pour le plaisir de la chine et des bonnes affaires. Petite buvette et restauration pour passer un bon moment. Pour les personnes désirant exposer, 2€ le mètre (minimum de 4 m). .
Salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 21 02 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers à Bucey lès Gy
L’événement Vide-greniers à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY