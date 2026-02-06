Vide-greniers à Bucey lès Gy Bucey-lès-Gy

Vide-greniers à Bucey lès Gy

Traditionnel vide-grenier organisé par le comité des fêtes et les associations du village. RV donc aux alentours de la salle des fêtes de 8h à 18h pour le plaisir de la chine et des bonnes affaires. Petite buvette et restauration pour passer un bon moment. Pour les personnes désirant exposer, 2€ le mètre (minimum de 4 m). .

Salle polyvalente Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 56 21 02 comitedesfetesbuceylesgy@gmail.com

