Vide-greniers à Cajarc – Cajarc, 6 juillet 2025 07:00, Cajarc.

Lot

Vide-greniers à Cajarc Cajarc Lot

L’APE de Cajarc vous convie à son vide greniers ! venez nombreux chiner l’objet rare.

Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 6 77 61 37 57

English :

The APE de Cajarc invites you to its garage sale! Come and find the rare item you’re looking for.

German :

Die EV von Cajarc lädt Sie zu ihrem Flohmarkt ein! Kommen Sie zahlreich und suchen Sie nach seltenen Gegenständen.

Italiano :

L’APE di Cajarc vi invita al suo mercatino dell’usato: venite a cercare un oggetto raro.

Espanol :

La APE de Cajarc te invita a su venta de garaje. Ven a buscar un objeto raro.

