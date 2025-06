Vide-greniers à Cambes Cambes 6 juillet 2025 08:00

Lot

Vide-greniers à Cambes place Fernand Vidal Cambes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 08:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Venez chiner et dénicher l’objet rare dans un cadre champêtre, venez nombreux !

Ce vide-greniers est organisé par le comité des fêtes de Cambes.

buvette et restauration sur place

accueil des exposants à partir de 6h30 .

place Fernand Vidal

Cambes 46100 Lot Occitanie +33 7 78 10 30 13

English :

Come and find the rare object you’re looking for in a country setting, come one, come all!

This garage sale is organized by the Comité des fêtes de Cambes.

German :

Kommen Sie und stöbern Sie in einer ländlichen Umgebung nach seltenen Gegenständen, kommen Sie zahlreich!

Dieser Flohmarkt wird vom Festkomitee von Cambes organisiert.

Italiano :

Venite a cercare un oggetto raro in un ambiente rurale, venite tutti!

Questo mercatino è organizzato dal comitato del festival di Cambes.

Espanol :

Venga y encuentre un objeto raro en un entorno rural, ¡venga uno, vengan todos!

Esta venta de garaje está organizada por el comité de fiestas de Cambes.

