Vide-greniers à Carsac-Aillac – Carsac-Aillac, 18 mai 2025 07:00, Carsac-Aillac.

Dordogne

Vide-greniers à Carsac-Aillac Salle des fêtes de Carsac Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

2025-05-18

Vide-grenier à la salle des fêtes à Carsac-Aillac le dimanche 18 Mai

Et exposition de véhicules anciens

Organisé par l’association « Vivre à Carsac-Aillac »

Buvette et restauration sur place

Salle des fêtes de Carsac

Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 73 36 85

English :

Garage sale at the village hall in Carsac-Aillac on Sunday May 18

And vintage car show

Organized by the « Vivre à Carsac-Aillac » association

Refreshments and catering on site

German :

Flohmarkt in der Festhalle in Carsac-Aillac am Sonntag, den 18. Mai

Und Ausstellung von Oldtimern

Organisiert von der Vereinigung « Vivre à Carsac-Aillac »

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Vendita di garage presso la sala del villaggio di Carsac-Aillac, domenica 18 maggio

E mostra di veicoli d’epoca

Organizzata dall’associazione « Vivre à Carsac-Aillac »

Rinfresco e ristorazione sul posto

Espanol : Vide-greniers à Carsac-Aillac

Venta de garaje en el ayuntamiento de Carsac-Aillac el domingo 18 de mayo

Y exposición de vehículos antiguos

Organizado por la asociación « Vivir en Carsac-Aillac

Refrescos y catering in situ

