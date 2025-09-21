Vide-greniers à Concots Concots

Début : 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Le comité des fêtes de Concots organise un vide-greniers dans les rues et ruelles du village.

Le marché dominical de producteurs aura également lieu ce dimanche 21 septembre.

Buvette et restauration sur place.

2,50€ le mètre.

Inscriptions par SMS ou par mail .

Le village Concots 46260 Lot Occitanie vivre.ici46@gmail.com

English :

The Comité des fêtes de Concots is organizing a garage sale in the streets and lanes of the village.

The Sunday farmers’ market will also take place on Sunday September 21.

Refreshments and catering on site.

German :

Das Festkomitee von Concots organisiert einen Flohmarkt in den Straßen und Gassen des Dorfes.

Der sonntägliche Bauernmarkt findet ebenfalls an diesem Sonntag, dem 21. September, statt.

Getränke und Speisen werden vor Ort angeboten.

Italiano :

Il comitato del festival di Concots sta organizzando una vendita di garage nelle strade e nei vicoli del villaggio.

Domenica 21 settembre si terrà anche il mercato contadino domenicale.

Rinfreschi e cibo sono disponibili sul posto.

Espanol :

El comité de fiestas de Concots organiza una venta de garaje en las calles y callejuelas del pueblo.

El domingo 21 de septiembre también tendrá lugar el mercado de los agricultores.

Habrá refrescos y comida in situ.

L’événement Vide-greniers à Concots Concots a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Cahors Vallée du Lot