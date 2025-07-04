Vide-greniers à Dégagnac Dégagnac
Vide-greniers à Dégagnac Dégagnac dimanche 12 avril 2026.
Vide-greniers à Dégagnac
Place de la salle des fêtes Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:30:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Organisé par "Les Rires Bourians"
Organisé par "Les Rires Bourians". Venez chiner à Dégagnac et peut-être trouver l'objet ou les objets que vous cherchez depuis si longtemps! Et pourquoi pas se faire plaisir et adopter un petit coup de coeur!
Le Jardin Bourian y sera présent avec un stand et un jeu pour mieux comprendre comment réduire, réparer et recycler ses déchets.
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Place de la salle des fêtes Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 20 41 61 93 riresbourians@gmail.com
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English :
Organized by "Les Rires Bourians"
L’événement Vide-greniers à Dégagnac Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Cazals-Salviac
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