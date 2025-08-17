Vide-greniers à Epoisses Époisses
Vide-greniers à Epoisses Époisses dimanche 17 août 2025.
Vide-greniers à Epoisses
Époisses Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-17 07:00:00
fin : 2025-08-17 17:30:00
Date(s) :
2025-08-17
9e édition organisée par l’Union Sportive Semur-Epoisses
(Rue du stade, Rue Demoiselles Bert, Parking ERL, Rue de la Gare, Les Promenades)
1,50 Euros le mètre linéaire
Entrée gratuite pour le public
Accueil Exposants A partir de 06h00
Ouverture au Public à 07h00
Buvette et restauration rapide .
Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 27 35 14 sookhoomichel@orange.fr
English : Vide-greniers à Epoisses
German : Vide-greniers à Epoisses
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-greniers à Epoisses Époisses a été mis à jour le 2025-08-05 par OT des Terres d’Auxois