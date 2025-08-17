Vide-greniers à Epoisses Époisses

Époisses Côte-d’Or

Début : 2025-08-17 07:00:00

fin : 2025-08-17 17:30:00

2025-08-17

9e édition organisée par l’Union Sportive Semur-Epoisses

(Rue du stade, Rue Demoiselles Bert, Parking ERL, Rue de la Gare, Les Promenades)

1,50 Euros le mètre linéaire

Entrée gratuite pour le public

Accueil Exposants A partir de 06h00

Ouverture au Public à 07h00

Buvette et restauration rapide .

Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 27 35 14 sookhoomichel@orange.fr

