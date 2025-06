Vide-greniers à Escoville Escoville 14 septembre 2025 06:00

Calvados

Vide-greniers à Escoville Rue de Cagny Escoville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 06:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Vide-greniers à Merville-Franceville-Plage organisé par l’Association ELASTIC.

Informations exposants 4€ le mètre, minimum 4m avec un véhicule.

Réservation obligatoire. Arrivée à partir de 6h.

Rue de Cagny

Escoville 14850 Calvados Normandie +33 6 19 08 14 98

English : Vide-greniers à Escoville

Garage sale at Merville-Franceville-Plage organized by the ELASTIC Association.

Exhibitor information: 4? per metre, minimum 4m with one vehicle.

Reservations required. Arrival from 6 am.

German : Vide-greniers à Escoville

Flohmarkt in Merville-Franceville-Plage, organisiert von der ELASTIC Association.

Informationen für Aussteller: 4? pro Meter, mindestens 4m mit einem Fahrzeug.

Eine Reservierung ist erforderlich. Ankunft ab 6 Uhr.

Italiano :

Vendita di garage a Merville-Franceville-Plage organizzata dall’Associazione ELASTIC.

Informazioni per gli espositori: 4? al metro, minimo 4m con un veicolo.

Prenotazione obbligatoria. Arrivo a partire dalle 6 del mattino.

Espanol :

Venta de garaje en Merville-Franceville-Plage organizada por la Asociación ELASTIC.

Información para el expositor: 4? por metro, mínimo 4 m con un vehículo.

Reserva obligatoria. Llegada a partir de las 6h.

